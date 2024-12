Norbert Bergmann wurde jetzt also wirklich entlassen. Am Montag stimmte der Kreistag von Pfaffenhofen für seine Abberufung. Ein einmaliger Vorgang in Bayern, heißt es vom Landesverein für Heimatpflege. Bergmann spricht von einem „Riesenskandal“. Er war seit Ende 2022 Heimatpfleger des Landkreises Pfaffenhofen. Ehrenamtlich kümmerte er sich unter anderem um den Denkmalschutz und beriet etwa Gemeinden. Eigentlich sollte er sechs Jahre bleiben, nun musste er gehen.