15. März 2019, 18:58 Uhr Nördlingen Unterbringung psychisch Kranker

In Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) ist am Freitag das Amt für die öffentlich-rechtliche Unterbringung psychisch kranker Menschen eröffnet worden. Das Amt beaufsichtigt die Unterbringung und Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen etwa in einem psychiatrischen Krankenhaus. "Hilfen und Schutz für Menschen in psychischen Krisen haben oberste Priorität", sagte Bayerns Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner (CSU) laut Mitteilung bei der Eröffnung.

Das neue Amt solle künftig die Unterbringung der Patienten nicht nur überprüfen, sondern auch mitgestalten, erläuterte Trautner. Gemeinsam mit Patientenfürsprechern und Besuchskommissionen könnten so dort auftretende Schwierigkeiten erkannt und gelöst werden. Das neue Amt gehört zum "Zentrum Bayern Familie und Soziales", einer Landesbehörde des Sozialministeriums. Die Ansiedlung des Amtes in Nördlingen sei Teil der Heimatstrategie der Staatsregierung, mit der der ländliche Raum gestärkt werden soll, heißt es in der Mitteilung.