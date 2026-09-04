Das Stadtarchiv in Nördlingen gilt als eines der bedeutendsten im deutschsprachigen Raum. Nun wurde es mit dem Blue-Shield-Zeichen der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten gekennzeichnet.

Gerade ist die Mutter verhaftet worden, da schreiben ihre Kinder ihr einen Brief, mit der Hoffnung, dass du „wieder mit Freuden und gesundem Leib zu uns kommest“. Doch Rebekka Lemp wird gefoltert, sie gesteht die absurdesten Taten, sie schmuggelt noch einen Brief aus dem Gefängnis, an ihren Mann, geschrieben angeblich mit einem Stück Fensterblei. Es nützt alles nichts, Rebekka Lemp muss sterben, verurteilt als Hexe. Ihre Korrespondenz, die Protokolle der Verhöre, das Todesurteil aus dem Jahr 1590, alles ist heute noch erhalten, die Akte gilt als eines der außergewöhnlichsten Dokumente der Hexenverfolgung in Europa.