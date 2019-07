29. Juli 2019, 18:45 Uhr Nördlingen Neunjähriger Gewalttäter

Ein neunjähriger Bub hat einen zwei Jahre älteren Jungen so stark gewürgt und getreten, dass dieser im Krankenhaus behandelt wurde. Anlass für den Angriff bei einem Fußball-Zeltlager in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) war laut Polizei eine harmlose Schubserei. Der Elfjährige sei von anderen Buben gegen den Neunjährigen geschubst worden. Daraufhin seien beim Angeschubsten die Emotionen übergekocht. Er habe den Elfjährigen gewürgt, bis dieser blaue Lippen bekommen habe, und noch auf den am Boden Liegenden eingetreten. Der habe Würgemale, einen Bluterguss und eine Schulterprellung erlitten. Den Neunjährigen und seine Eltern erwarten jetzt Gespräche mit Polizei und Jugendamt.