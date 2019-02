27. Februar 2019, 18:52 Uhr Nördlingen Dieb lässt Beute zurück

Ein Mann hat die Kasse eines Geschäfts in Schwaben ausgeräumt, seine Beute dann aber doch dort gelassen. Als der Besitzer des Ladens in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) am Dienstagabend durch ein Beratungsgespräch abgelenkt war, habe der unbekannte Mann mehrere Hundert Euro aus der Kasse genommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als kurz darauf der Ladenbesitzer dazukam, habe der Dieb das Geld in einen Korb im Geschäft geworfen und sei geflohen. Eine Fahndung nach dem Mann blieb den Angaben zufolge erfolglos.