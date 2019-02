22. Februar 2019, 18:45 Uhr Singspiel Grün heißt gendergerecht, auch auf dem Nockherberg

Katharina Schulze bekommt ein Double auf dem Nockherberg. Das treibt die zweite Hälfte der Grünen-Fraktionsspitze, Ludwig Hartmann, in die Paulaner-Zentrale. Denn er will auch mit dabei sein.

Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Katharina Schulze kommt heuer zum ersten Mal im Nockherberg-Singspiel vor, weibliche Hälfte der Grünen-Fraktionsspitze. Das hat bei Paulaner zu einem denkwürdigen Besuch geführt. Ort des Geschehens: das Büro von Brauereichef Andreas Steinfatt.

Klopfklopfklopf.

Steinfatt: "Ja bitte, wer ist..."

Die Tür fliegt auf, ein Mann, Anzug, offener Hemdkragen, stürmt rein und sprudelt los: "Ski-bi dibby dib yo da dub dub."

Steinfatt: "Wer sind..."

Mann: "Yo da dub dub."

Steinfatt: "Bitte?"

Mann: "I'm the Hartmann."

Steinfatt: "Guten Abend, Herr Hartmann."

Hartmann (männliche Hälfte der Grünen-Fraktionsspitze): "Ba-da-ba-da-ba-be bop bop bodda bope, bob ba bodda bope."

Steinfatt: "Was führt Sie zu mir?"

Hartmann: "I'm the Hartmann!"

Steinfatt: "Das sagten Sie bereits"

Hartmann: "Why should we be pleasin' in the politician heathens who would try to change the seasons if they could?"

Steinfatt: "Wie meinen Sie?"

Hartmann: "Warum sollten wir uns mit den unzivilisierten Politikern abfinden, die versuchen würden, die Jahreszeiten zu ändern, wenn sie könnten?"

Steinfatt: "Was wollen Sie mir sagen?"

Hartmann: "Ich will auch mitsingen!"

Steinfatt: "Aber wir haben die Kath..."

Hartmann: "Ski-bi dibby dib."

Steinfatt: "...arina Schulze!"

Hartmann: "Unzivilisiert! Ich sag nur: Plastikeislöffel."

Steinfatt: "Aber es ist unmöglich, einen Sänger zu finden, der so schnell singen kann. Der würde Bauchweh kriegen von den verschluckten Silben."

Hartmann: "Everybody's sayin' that the Hartmann stutters, but doesn't ever stutter when he sings - der Hartmann stottert nicht, wenn er singt."

Steinfatt: "Sie würden die Rolle selber...?"

Hartmann: "Niemand ist so echt wie der echte Hartmann, die Katha allein - niemals, grün heißt gendergerecht, Mitglieder und Mitgliederinnen, I'm the Hartmann! Text kann ich schon, ski-bi dibby dib, 750 Silben in dreieinhalb Minuten. Auf Wiedersehen am 12. März."

Steinfatt: "Aber, Herr..."

Hartmann (immer leiser werdend): "Ba-da-ba-da-ba-be bop bop bodda bope."