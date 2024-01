Oh, wow! Vor ein paar Tagen posierte Nicole Kidman noch auf dem Roten Teppich in New York, bald schon wird sie in Penzing bei Landsberg am Lech erwartet.

Die Fortsetzung der amerikanischen Streaming-Serie "Nine Perfect Strangers" entsteht in Penzing, München und Österreich. Das Projekt um den Hollywood-Star ist millionenschwer.

Von Bernhard Blöchl

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten, nun aber verdichten sich die Hinweise, sodass es kaum noch Zweifel gibt: Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman wird in Kürze in Bayern und Österreich drehen, und zwar die Fortsetzung der amerikanischen Streaming-Serie "Nine Perfect Strangers". Die Innenaufnahmen sollen in den jungen Penzing Studios bei Landsberg am Lech über die Bühne gehen, angeblich bereits in den kommenden Wochen und Monaten.