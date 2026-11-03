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Kühlregal heizt plötzlichCyberangriff auf Supermarkt: „Die Welt wird immer verrückter“

Lesezeit: 3 Min.

Geschäfte in mehreren Ländern waren von den Angriffen betroffen (Archivbild).
Geschäfte in mehreren Ländern waren von den Angriffen betroffen (Archivbild).
Ayman Alahmed/STEINSIEK.CH/IMAGO

Angreifer manipulieren Kühlregale in Reisbach aus der Ferne. Diese heizen statt zu kühlen. Am Tag danach ist eine Menge Ware verdorben – und die Kunden sind verunsichert.

Von Andreas Glas, Reisbach

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Die gute Nachricht zuerst. Tanja Ganghofer hat fast alles bekommen, was auf ihrer Liste stand. Sie holt das Essiggurkenglas aus dem Einkaufswagen, die Hamburgerbrötchen, das Hackfleisch, schichtet alles in die Kiste im Kofferraum. Nur das Fach mit den Fischpflanzerln, sagt Ganghofer, das sei immer noch leer gewesen. Ihre Tochter esse kein Fleisch, „ich schau jetzt, dass ich sie woanders kriege“.

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