5. August 2019, 13:30 Uhr Niederbayern Polizei fasst zur Festnahme ausgeschriebenen Mörder

Festnahmeerfolg in Niederbayern: Polizisten der Bundespolizei.

Gegen den 43-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor. Im Jahr 2005 war der Mann auch wegen räuberischer Erpressung verurteilt worden.

Ein wegen Mordes verurteilter Mann ist von der Bundespolizei in einem Zug in Niederbayern festgenommen worden. Die Beamten kontrollierten den Mann vor der Einfahrt in den Bahnhof von Plattling (Kreis Deggendorf). Dabei stellten sie fest, dass gegen den 43-jährigen Türken ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorlag.

Der Mann war 2005 in der Stadt im Ruhrgebiet unter anderem wegen Mordes und schwerer räuberischer Erpressung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach drei Jahren wurde er in die Türkei abgeschoben und zugleich zur Festnahme ausgeschrieben, falls er wieder nach Deutschland einreisen würde. Nun muss er seine knapp sechsjährige Reststrafe - nach Polizeiangaben exakt 2136 Tage - absitzen. Zudem wird er wegen unerlaubter Einreise angezeigt.