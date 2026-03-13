Das Landshuter Kloster Seligenthal und die Bildung sind seit Jahrhunderten eng miteinander verbunden. Bereits im Jahr 1782 wurde dort eine Mädchenschule eingerichtet. Diese musste nach der Säkularisation zwar geschlossen werden. Bei der Wiedereröffnung des Klosters erhielt Seligenthal im Jahr 1835 von König Ludwig I. jedoch den Auftrag, sich wieder der Mädchenbildung zu widmen. Diesem Auftrag bleibt die Zisterzienserinnen-Abtei bis heute treu.