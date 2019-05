11. Mai 2019, 17:23 Uhr Niederbayern Drei Tote in Passauer Pension

Bedienstete finden die Leichen von zwei Frauen und einem Mann in einer Passauer Pension. Die Hintergründe ihres Todes sind bislang noch völlig unklar.

Angestellte einer Pension haben am Samstagmittag in einem Gästezimmer einer Pension im niederbayerischen Passau drei Leichen gefunden. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei Frauen im Alter von 33 und 31 Jahren sowie einen 54-jährigen Mann. Zudem stelltenn die Ermittler zwei Armbrüste in dem Zimmer sicher. Die Toten stammen laut Polizei aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und hatten sich am Freitag in der Pension im Passauer Ortsteil Unteröd eingemietet.

Polizei und Kripo Passau haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind die Hintergründe noch völlig offen, auch steht noch nicht fest, in welchem Verhältnis die Personen zueinander stehen. Für weitere Informationen sei es noch zu früh, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern der SZ.