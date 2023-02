Von Andreas Glas

In drei Wochen ist politischer Aschermittwoch, den die CSU traditionell wichtigtuerisch als "Hochamt" der bayerischen Politik etikettiert. Folgt man dieser Logik, ist Andreas Scheuer so etwas wie der Hauspfarrer in der Passauer Dreiländerhalle, wo sich die Partei am 22. Februar trifft, um die politische Konkurrenz verbal zu vermöbeln. Als Bezirkschef der Niederbayern-CSU steht Scheuer die Eröffnungsrede zu, "für einen Politiker gibt es nichts Schöneres", sagt er selbst. Doch diesmal wird Scheuer auf sein Rederecht verzichten. In einem Interview mit der Passauer Neuen Presse (PNP) hat er seinen Rückzug als Chef der CSU Niederbayern angekündigt.