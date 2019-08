1. August 2019, 18:27 Uhr Neuzulassungen Mehr Fahrzeuge mitalternativem Antrieb

Gas-, Elektro- und Hybridautos sind auf dem Vormarsch: Wie das statistische Landesamt in Fürth mitteilte, wurden 35 888 Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten im ersten Quartal 2019 in Bayern zugelassen. Das entspricht einem Plus von 75,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig gab es weniger Neuzulassungen in anderen Bereichen. Die Zahlen bei Benzinern sanken um 7,5 Prozent auf 210 324 Fahrzeuge, bei Diesel-Pkw um 2,7 Prozent auf 131 442 Fahrzeuge. Damit machen Verbrenner weiter den Großteil aller Neuzulassungen im Freistaat aus. Der Anteil alternativer Antriebsarten liegt nun bei 9,5 Prozent. Vor einem Jahr hatte er 5,3 Prozent betragen.