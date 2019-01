8. Januar 2019, 18:40 Uhr Neuwahl auf Parteitag Grünen-Landeschef bekommt Konkurrent

Grünen-Landeschef Eike Hallitzky muss sich auf dem Parteitag Anfang Februar mit dem früheren Münchner Stadtvorsitzenden Hermann Brem einem Herausforderer stellen. "Nach elf Jahren intensiver Ausbildungszeit bei den Münchner Grünen habe ich mir gesagt, ich könnte mich nun trauen, Höheres anzustreben", sagt Brem. Er wolle dazu beitragen, dass der Höhenflug der Grünen in eine nachhaltige Entwicklung münde. So wolle er die Partei über Wahlen hinaus stärken und besser in der Gesellschaft vernetzen. "Ich denke da zum Beispiel an Gewerkschaften, an den Mittelstand oder an das Handwerk."

Brem, 57, stand den Münchner Grünen von 2014 bis 2017 vor, als sie sich zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren in der Stadtratsopposition wiederfanden. Sein weibliches Pendant war zu Beginn Katharina Schulze, die heutige Fraktionssprecherin im Landtag. Nach drei Jahren warf Brem überraschend hin, offiziell wurden berufliche und private Gründe genannt. Hinter den Kulissen spielten auch Reibereien in der Münchner Spitze mit. Kurz zuvor hatte er seinen Partner geheiratet, danach war es politisch still um den selbständigen Personalberater geworden. Er engagierte sich ehrenamtlich als Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbands.

Jetzt habe er aber wieder "große Lust" auf Politik, sagt Brem. Die erfreulichen Wahlergebnisse in Bayern gelte es zu festigen. "Wir haben die Neigung, diese erst mal zu feiern und froh zu sein und dann gleich zu überlegen, was wir alles neu machen können." Brem will sich dafür einsetzen, das Wahlprogramm abzuarbeiten und immer wieder in die politische Diskussion einzubringen. Amtsinhaber Hallitzky habe zwar einen Amtsbonus, sagt Brem, aber als krasser Außenseiter sehe er sich nicht.

Hallitzky, 59, bezeichnete es als "völlige Selbstverständlichkeit", dass es einen weiteren Bewerber gebe: "Das ist ein normaler Prozess bei uns Grünen." Bei seiner ersten Wahl 2014 hatte sich Hallitzky knapp gegen den jetzigen Landtagsabgeordneten Markus Büchler durchgesetzt. Den Landesverband führt er gemeinsam mit Sigi Hagl, die wie er aus Niederbayern stammt. Das Abschneiden bei der Landtagswahl, als die Grünen ihr Ergebnis mehr als verdoppelten, wird in der Partei auch Hallitzky gutgeschrieben. Er sei "zuversichtlich", dass er wieder gewählt werde.