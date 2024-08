Neuschwanstein erstrahlt in altem Glanz

40 Millionen Euro hat der Freistaat in die erste vollumfängliche Sanierung des Schlosses investiert, die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen – jetzt soll das berühmteste Bauwerk des Kini Welterbe werden.

Von Florian Fuchs, Hohenschwangau

Es war ein großer Aufwand, 17 Jahre dauerten die Arbeiten, etwa 300 Handwerker waren durchgehend beschäftigt. Nachtschichten wurden doppelt bezahlt, Zehn-Stunden-Schichten waren normal, es gab sogar eine Art Sozialversicherung: Wer krank war, erhielt trotzdem Geld. König Ludwig II. überwachte den Fortschritt so oft er konnte selbst. Schloss Neuschwanstein war vom Moment der Grundsteinlegung an am 5. September 1869 der größte Wirtschaftsfaktor im Allgäu – und ist es bis heute geblieben.