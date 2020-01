Im Nationalpark Bayerischer Wald sind 2019 mehr als 1,4 Millionen Besucher gezählt worden - das sind fast doppelt so viele wie vor zwölf Jahren. Das hat Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Montag auf dem Neujahrsempfang des Nationalparks bekannt gegeben. "Der Nationalpark hat sich in den 50 Jahren seines Bestehens zu einem einzigartigen Refugium für Tiere und Pflanzen entwickelt", erklärte der Minister laut einer vorab verbreiteten Mitteilung seines Hauses. "Seine einmalige Landschaft ist heute ein Magnet für Touristen. Seine Strahlkraft erreicht die gesamte Region." Der Nationalpark feiert in diesem Jahr sein 50. Gründungsjubiläum, Glauber kündigte an, dass der Freistaat das Schutzgebiet aus dem Anlass mit einem 32-Millionen-Euro-Programm weiter stärken will. Die Modernisierung der Besuchereinrichtungen sei bereits angelaufen, im Frühjahr werde die neue Waldwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Informationszentrum "Hans-Eisenmann-Haus" eröffnet.

Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste Nationalpark Deutschlands, er wurde am 7. Oktober 1970 eröffnet. Das sogenannte Altgebiet rund um den Rachel und den Lusen (Kreis Freyung-Grafenau) umfasst 13 300 Hektar und bestand damals fast ganz aus alten Bergwäldern. 1997 wurde der Nationalpark um das Gebiet rund um den Falkenstein (Kreis Regen) auf eine Fläche von 24 250 Hektar erweitert. Die meisten Wälder samt ihren Mooren, Bächen und Schachten, wie die früheren Bergweiden in der Region genannt werden, entwickeln sich getreu dem Nationalpark-Grundsatz "Natur Natur sein lassen" zu einer ursprünglichen Waldwildnis mit einer besonderen Artenvielfalt. So sind im Nationalpark fast 11 000 Insekten, Pilz- und Vogelarten dokumentiert. Ein Grund dieser Vielfalt ist, dass im größten Teil des Gebiets tote und umgestürzte Bäume nicht entfernt werden, sondern in einem oft jahrelangen Prozess vor sich hinverrotten. Dadurch sind sie Lebensraum für alle möglichen Tier- und Pflanzenarten, die in gewöhnlichen Wäldern nicht vorkommen. Das 50. Nationalpark-Jubiläum wird groß gefeiert. Höhepunkte sind zwei "Feste der Regionen" an den Wochenenden 22. bis 24. Mai und 7. bis 9. August. Am 50. Gründungstag, am 7. Oktober 2020, gibt es in München einen Staatsempfang.