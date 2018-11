1. November 2018, 15:50 Uhr Neufahrn Drei Menschen verbrennen in Mietwagen

Bei einem schweren Unfall in Niederbayern sind drei Menschen getötet worden. Wer die Toten sind, war zunächst unklar.

Bei einem schweren Unfall in Niederbayern sind am Mittwochabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das Auto einer Mietwagenfirma sei in Neufahrn aus noch ungeklärter Ursache von der Hauptstraße abgekommen, gegen einen Gartenzaun geprallt und habe sich dann überschlagen, teilte die Polizei mit.

Der Wagen fing "sofort Feuer und brannte vollständig aus", die drei Insassen seien "bis zur Unkenntlichkeit" verbrannt. Ihre Identitäten waren zunächst unklar.