14. Oktober 2018, 21:18 Uhr Neuendorf FW als Zweitstimmenkönig

In der unterfränkischen Gemeinde Neuendorf am Main haben die Freien Wähler mit Abstand die meisten Zweitstimmen bekommen. Stolze 47,9 Prozent meldete die Gemeinde nach Auszählung der Stimmzettel an das Landratsamt Main-Spessart. Die CSU bekam nur 23,6 Prozent der Zweitstimmen, die Grünen 10,3 Prozent. An den Direktkandidaten lag dieses Ergebnis offensichtlich nicht: Da kam der CSU-Kandidat nämlich auf immerhin 31,7 Prozent, die Bewerberin der Freien Wähler nur auf 25,8 Prozent. Die beiden trennen jedoch gerade mal 31 Stimmen: Neuendorf hat 703 Wahlberechtigte, von denen am Sonntag 539 ihre Stimme abgaben. Im übrigen Landkreis Main-Spessart lag die CSU bei den Zweitstimmen vorn.