Im Foyer sitzt ein Roboter auf einem Dreirad, schweben Hologramme und leuchten virtuelle Gemälde. Im Saal dahinter spielt ein Jazzquartett. Es ist halb Leistungsschau in eigener Sache, halb Zukunftsmusik, was das Digitalministerium an diesem Montag in einer Münchner Halle zu einem sogenannten Digitalgipfel versammelt hat. Das Motto lautet "Code Bavaria", das sei wörtlich zu verstehen sei, sagt Gastgeberin Judith Gerlach (CSU): "Wer Zukunft gestalten will, muss in den Mustern der Zukunft denken."

Tatsächlich bestimmen Algorithmen immer mehr unser Leben. Wo das mal enden wird, ist die Frage, die auch diese Veranstaltung nicht lösen kann. Ein Rundgang mit der Ministerin gibt immerhin Aufschluss darüber, was mal sein könnte. So hat ein Start-up eine App entwickelt, die automatisch Hinweise auf einer Medikamentenschachtel in andere Sprachen zu übersetzen weiß. An einem anderen Stand werden Industrieroboter per Smartphone in den Raum projiziert, damit Kunden überprüfen können, wie sich die Anlage in ihrer Fabrik machen würde. Später stellt Gerlach ihr "Herzensprojekt" vor, ein Programm, das Frauen für mathematisch-technische Berufe begeistern soll. In manchen IT-Ausbildungsberufen liegt die Frauenquote bei gerade einmal sieben Prozent. So gesehen wäre eine Diskussion mit dem größtenteils männlichen Publikum - Unternehmer, Politiker, Forscher - interessant, steht dann aber nicht im Programm.

Wer will, nimmt zwei Nachrichten mit nach Hause. Die gute: In Sachen Digitalisierung geht in Bayern etwas voran. Die schlechte: Es bleibt viel zu tun. So scheint für viele Gründer und Wissenschaftler ein Umzug in die USA attraktiver zu sein, als hierzulande an künstlicher Intelligenz zu forschen. Auch die Frage, wie alle Teile der Gesellschaft einmal an einem digitalen Leben teilhaben können, ist noch ungeklärt. Gerlach selbst zeigt sich optimistisch für die Zukunft; angesichts des Tempos, das die Digitalisierung weltweit angenommen habe, könne sie aber gut verstehen, "wenn sich da jemand einen Pausen-Button wünscht".