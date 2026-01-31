Gerade einmal 2,6 Grad Wassertemperatur konnten die rund 1850 Schwimmfans nicht bremsen. Beim traditionellen Donauschwimmen im oberbayerischen Neuburg stiegen sie dennoch in den Fluss. Die meisten der abgehärteten Schwimmer schützten sich allerdings mit Neoprenanzügen gegen die Kälte. Knapp 90 Unerschrockene stiegen nach Angaben der Veranstalter allerdings nur mit einfacher Badekleidung in die Donau . Diese Eisschwimmer mussten eine 400 Meter lange Strecke zurücklegen, die anderen schwammen vier Kilometer weit. Für die lange Strecke brauchten die schnellsten Teilnehmer etwa eine Stunde.

Das Donauschwimmen findet immer am letzten Samstag im Januar statt. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Das Donauschwimmen gilt als das größte Winterschwimmen Europas. Jedes Jahr kommen auch Teilnehmer aus anderen Ländern, um in die eisige Donau zu steigen.

Seinen Ursprung hat das frostige Vergnügen im Jahr 1970: Damals zeigten Taucher der Neuburger Wasserwacht bei einer Übung, dass sie auch im kalten Wasser Rettungseinsätze durchführen können. Bald darauf wurde daraus ein öffentliches Spektakel, und mit der Zeit nahmen immer mehr Menschen am Donauschwimmen teil.

Von einer Wasserrettungsübung... (Foto: Stefan Puchner/dpa)

... zum wohl größten Winterschwimmen Europas: (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Rettungsschwimmer begleiten in der eiskalten Donau ein Floß, auf dem sich ein überdimensionierter Lebekässemmel-Nachbau befindet. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Eisbaden und -schwimmen erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit in Bayern, egal ob organisiert oder privat. Eisschwimmer Sven Sudhoff erklärt hier, warum der Adrenalinschub im kalten Wasser so gut tut und in vielen Fällen förderlich für das Immunsystem ist. Christof Wandratsch hat schon zahlreiche Wettbewerbe im Eisschwimmen gewonnen, seit er vor mehr als zehn Jahren mit dem Sport begonnen hat. Für ihn ist der Gang ins kalte Wasser immer wieder ein „Wow-Gefühl“.