21. Januar 2019, 18:38 Uhr Neuburg an der Donau Stichwahl um Landratsposten

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat es bei der Landratswahl keinen Sieger gegeben. Keiner der vier Kandidaten erzielte am Sonntag die erforderliche absolute Mehrheit. Es kommt am 3. Februar, zur Stichwahl zwischen Fridolin Gößl (CSU) und Peter von der Grün (FW). Gößl kam auf 41,6 Prozent der Stimmen, von der Grün auf 40,6 Prozent, wie das Landratsamt mitteilte. In der ersten Runde ausgeschieden sind Werner Widuckel (SPD) mit 10,8 Prozent und Norbert Mages (Grüne) mit 7,0 Prozent. Zur Wahl aufgerufen waren gut 77 000 Bürger des Landkreises, die Wahlbeteiligung lag bei 41,2 Prozent. Der bisherige Landrat Roland Weigert ist im Oktober in den Landtag gewählt worden, mittlerweile ist er Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.