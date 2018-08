26. August 2018, 18:36 Uhr Neubeginn Ein Leuchtturm für die Justiz

Hans-Joachim Heßler will das wiedergegründete Bayerische Oberste Landesgericht zu einer Marke machen. "Da habe ich durchaus was vor!", kündigt der Präsident des Gerichts an. Neben dem Zentrum München wird es Außensenate in Nürnberg und Bamberg geben

Interview Von Stephan Handel

Das Bayerische Oberste Landesgericht, vom Ministerpräsidenten Edmund Stoiber 2006 aufgelöst, wird zum 15. September wiedergegründet. Sein erster Präsident wird der 60-jährige gebürtige Münchner Hans-Joachim Heßler. Er ist derzeit noch Präsident des Landgerichts München I, davor hat er neben diversen Richterstellen auch in der bayerischen Landesvertretung in Berlin und im Bayerischen Justizministerium gearbeitet. Im Interview spricht Heßler über die Freude der Juristenschaft an dem neuen, alten Gericht - und über die Schwierigkeit, nach dem Übergangs-Quartier in der Schleißheimer Straße in München ...