10. August 2019, 11:59 Uhr Neu-Ulm Frau will Handy aus Donau retten und wird nun vermisst

Die 31-Jährige tauchte Freitagnacht nach ihrem Mobiltelefon. Trotz großangelegter Suchaktion bleibt die Frau verschwunden.

Eine Frau in Neu-Ulm wird vermisst, seit sie in der Nacht auf Samstag nahe einer Eisenbahnbrücke in die Donau eingetaucht ist, um ihr Mobiltelefon herauszufischen. Nachdem die 31-Jährige in den Fluss gestiegen ist, soll sie laut Aussage ihres Mitbewohners noch um den Brückenpfeiler geschwommen und daraufhin verschwunden sein. Die Strömung in dem Bereich ist sehr stark.

Feuerwehr, Wasserwacht und THW suchten nach der Frau, ein Helikopter und ein Sonarboot kamen auch zum Einsatz. Erfolglos - nach mehreren Stunden wurde die Suche abgebrochen. Es ist unklar, ob die Vermisste untergegangen ist. Einem Hinweis aus der Bevölkerung, wonach sie sich selbst aus dem Wasser gerettet haben könnte, geht die Polizei derzeit nach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden.