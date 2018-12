17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Nersingen Schneeräumen eskaliert

Beim Schneeschieben sind zwei Nachbarn in Schwaben derart aneinandergeraten, dass die Polizei wegen gleich mehrerer Straftaten ermittelt. Ein 80-Jähriger hatte in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) Schnee gegen das Auto seines Nachbarn geschaufelt, daraufhin schüttete der Autobesitzer, 59, ihm Wasser ins Gesicht und sagte, er solle sich abkühlen. Der Senior konterte mit Schlägen seiner Schaufel, die der Nachbar abwehrte. "Es kam weiterhin zu einem Gerangel, wobei beide Kontrahenten zu Boden stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen", berichtete die Polizei am Montag. Weil die Gattin eines Kontrahenten noch verunglimpft wurde, läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung sowie Beleidigung.