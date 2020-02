Die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler wollen im Nachtragshaushalt zusätzliche Mittel für Landwirtschaft, Wissenschaft und Kultur bereitstellen. Es handelt sich um die sogenannte Fraktionsreserve, über deren Verwendung die Abgeordneten entscheiden dürfen. Dieses Jahr können sie über 40 Millionen Euro verfügen. Die Anträge werden von FW und CSU gemeinsam eingebracht, wie CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer sagte. "Die Koalition funktioniert bestens", ergänzte FW-Fraktionschef Florian Streibl.

Einen Schwerpunkt setzen die Fraktionen im Bereich Wissenschaft, für den gut ein Drittel des Geldes ausgegeben werden soll, etwa 1,5 Millionen Euro für neue Pflege-Studiengänge und eine Million Euro für das bayerische Krebsforschungszentrum. Eine besänftigende Wirkung versprechen sich FW und CSU offenbar von dem Geld, das in die Landwirtschaft fließt, etwa ein Fünftel der Mittel. "Die Landwirtschaft beklagt sich zurecht, dass ihr Knüppel zwischen die Beine geworfen werden", sagte Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der FW, über die Proteste der Landwirte. Nun soll es etwa eine Million Euro für eine Schafprämie geben und 1,2 Millionen Euro für die Bekämpfung der Schweinepest. Ein dritter Schwerpunkt liegt auf Kulturprojekten, etwa "Udo, diesen Affenmenschen, der da ausgegraben wurde", wie Pohl sagte. Um zu sehen, ob sich noch mehr zwölf Millionen Jahre alte Menschenaffen im Boden von Pforzen befinden, soll es 450 000 Euro geben. Außerdem erhält der Bayerische Jugendring 1,5 Millionen Euro, 400 000 Euro fließen in eine umstrittene Studie zur Homöopathie. Und das, "obwohl die alleinige Wirkung homöopathischer Mittel bis heute nicht erwiesen ist", wie die FDP kritisierte. Der Eindruck, "die CSU dreht jetzt in Richtung Esoterik ab", sei falsch, sagte Josef Zellmeier (CSU), Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Auch dem Vorwurf, die Fraktionsreserve sei dazu da, jedem Abgeordneten ein Geldgeschenk für seinen Stimmkreis zu bescheren, widersprach er.