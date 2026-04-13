In ihrem dritten Semester bekam Jessica Peters die Diagnosen Depressionen und ADHS. Sie studierte seit 2019 Anglistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nun aber lag sie tagelang mit Laptop im Bett, konnte den Vorlesungen nur noch halbwegs zuhören. „Ich war einfach so erschöpft, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwas zu machen.“