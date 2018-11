21. November 2018, 18:50 Uhr Nachruf Rudolf Müller ist tot

Blinder Jurist initiierte Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hof

Von Olaf Przybilla , Hof

Der Hofer Staatsanwalt Rudolf Müller war 34 Jahre alt, als es mit seiner Sehstärke rapide schlechter wurde, einer Erkrankung der Netzhaut wegen. 1952 war das, alsbald konnte er nicht mehr lesen, er erkannte die Buchstaben nicht mehr. Ein schwerer Schlag, aber der junge Jurist entschied sich, so wenige Menschen wie möglich in seine Krankheit einzuweihen. Ein nahezu blinder Staatsanwalt? Konnte das funktionieren? Die Antwort wollte sich Müller von niemandem geben lassen, die wollte er selbst finden: doch, das geht.

Dass ihm Dokumente aufs Band gesprochen wurden, dass er sich das Wichtigste danach selbst auf Kassette sprach und sich Passagen einprägte, bis er sie auswendig konnte - das alles wusste nur der engste Kreis. Wenn er Anklage erhob, war der Gerichtssaal trotzdem oft bis auf den letzten Platz gefüllt. "Es war wie im Theater", sagt einer, der ihn noch als Staatsanwalt erlebt hat. Dass da einer fast ohne Augenlicht aus Akten zitierte, dürften wenige geahnt haben. Noch als Müller in den Ruhestand ging, machte das nicht die Runde. Eine besondere Würdigung seiner schier unglaublichen Lebensgeschichte? Er wollte das nicht. Erst 2015, als 97-Jähriger, erzählte er diese der SZ. Eine Verwandte hatte das Treffen vermittelt, Müller willigte ein. Er habe sich ein "fast fotografisches Gedächtnis" antrainiert, erzählte er. Hatte er 53 Aktenordner vor sich, so habe er gewusst, auf welcher Seite Wichtiges stehe. Trotz Handicap machte Müller Karriere: Sein Buch über Wirtschaftskriminalität gilt als Standardwerk. Und ohne ihn gäbe es wohl keine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hof. Am Sonntag ist Rudolf Müller im Alter von 100 Jahren gestorben.