2. Mai 2019, 18:49 Uhr Nachruf Martin Wölzmüller ist gestorben

Der langjährige Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege, Martin Wölzmüller, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren gestorben. Der aus dem Lechrain stammende Wölzmüller war nicht nur eine prägende Gestalt der Heimatpflege, sondern auch ein vielseitiger Kulturschaffender. Heimatpflege war für ihn aber nicht nur ein Beruf, sondern in erster Linie Berufung. Wölzmüller beeindruckte durch seine vielseitige Begabung und durch sein breites Wissen, das sich von der Musik über die Sprachforschung bis hin zur Baukultur, Trachtenpflege und zum Theater erstreckte. In den Medien war er stets ein gefragter Gesprächspartner. Wölzmüller bekleidete darüber hinaus zahlreiche Ehrenämter. Unter anderem war er tätig im Rundfunkrat des BR, im Landesdenkmalrat, im Stiftungsrat der Bayerischen Volksstiftung und viele Jahre als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde. Er war Mit-Initiator des Kulturerbes Bayern und Gründervater des Gredinger Trachtenmarktes. Martin Wölzmüller wird an diesem Freitag (14.30 Uhr) in Egling a. d. Paar beerdigt.