29. September 2018, 09:02 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Wie Bayern schwarz-grün werden könnte

Bei der Landtagswahl könnte die CSU so schlecht abschneiden wie seit 1950 nicht mehr. Die Grünen könnten Zweiter werden. Kann Schwarz-Grün in Bayern funktionieren?

In zwei Wochen wählt Bayern einen neuen Landtag. Und die CSU könnte so schlecht abschneiden wie seit 1950 nicht mehr. Die Grünen sind dagegen im Höhenflug. Sie könnten zweitstärkste Kraft werden und schlussendlich vielleicht sogar mitregieren. Im Podcast erklärt Lisa Schnell, Landtagskorrespondentin der SZ, wie die Grünen im Freistaat so stark werden konnten, wie ihre Basis zu einer Koalition mit der CSU steht und was für Alternativen zu Schwarz-Grün Markus Söder hat.

Diese Folge ist die erste von vier Sonderfolgen von "Auf den Punkt" zur bayerischen Landtagswahl. Sie werden an den kommenden Wochenenden bis zur Wahl und in der Woche darauf veröffentlicht.

Weitere Themen: Der Bayernplan 2013 im SZ-Check, 10 Punkte der FDP, AfD in Dachau.

