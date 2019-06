21. Juni 2019, 18:44 Uhr Nachbarn im Clinch "Absolute Notwehr"

Grenzstreitereien entzweien Bayern und Österreich

Von Hans Kratzer

Die Blockabfertigung von Lastwagen hat am Freitag abermals zu kilometerlangen Staus auf der Inntalautobahn in Richtung Süden geführt. Schon am Morgen stand der Verkehr vom Grenzübergang Kiefersfelden bis zur Ausfahrt Reischenhart auf mehr als 20 Kilometern Länge. Zum wiederholten Mal ließ die Tiroler Landesregierung nur eine begrenzte Anzahl Lastwagen die Grenze passieren.

Blockabfertigung ist zurzeit eine gängige Praxis an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Tiroler Landesregierung reagiert damit auf die Belastungen durch den wachsenden Lkw-Verkehr. Die Österreicher wollen diese Entwicklung durch eine Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene stoppen. Diesem Zweck dient auch der Brenner-Basistunnel, durch den in wenigen Jahren die ersten Güter- und Personenzüge rollen sollen. Das Problem: Der nördliche Zulauf durch das Inntal ist noch nicht gebaut. In Bayern formiert sich, zum Ärger der Tiroler, sogar Widerstand gegen das Projekt. Viele fürchten, die Landschaft werde durch die neue Trasse verschandelt, ohne dass sie einen Nutzen bringe.

Die Tiroler haben schon 2012 eine neue Bahntrasse durch das Unterinntal fertiggestellt. In jenem Jahr wurde der Bau neuer Gleise auch auf bayerischer Seite beschlossen. Doch "seitdem ist in Deutschland und Bayern eigentlich nichts passiert", pulvert der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Die Österreicher sind überdies sauer, dass die Bundesregierung auch eine Korridormaut für Lastwagen von München bis Verona ablehnt, mit der Österreicher und Italiener den Gütertransport auf der Straße verteuern wollen. Die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze im Inntal lehnt Deutschland unter Berufung auf EU-Recht ebenfalls ab. Die Tiroler wollen hingegen den Lkw-Transit durch das Inntal nach Kräften ausbremsen. Platter bezeichnet die Blockabfertigung als "absolute Notwehr" gegen die Belastung durch den Lkw-Verkehr.

Der Streit um das von der Bundesregierung geplante Projekt "Ausländermaut" auf deutschen Autobahnen hat das Hickhack zusätzlich verschärft. Soeben stoppte der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Pläne und gab damit einer Klage Österreichs statt. Der EuGH erklärte die deutschen Mautpläne für unvereinbar mit europäischem Recht.

Extrem belastet wurde die Nachbarschaft zwischen Bayern und Österreich auch durch die Flüchtlingskrise von 2015. Damals fuhren die Österreicher Zehntausende Flüchtlinge an die bayerische Grenze, von wo aus sie ins Nachbarland marschierten. Hier monierten die Deutschen einen Verstoß gegen das EURecht, manche sprachen sogar von "staatlich organisierter Schlepperei", nachdem Österreich die Menschen, ohne sie zu registrieren, weiterziehen ließ. Die Folge waren Grenzkontrollen und Staus. Während die Bayern die Kontrollen als notwendig für die Sicherheit erachten, halten die Österreicher sie für ineffizient. Die Kontrollen bescherten vielen Anliegergemeinden eine Art Verkehrsinfarkt. Nur eines ist sicher: Das seit jeher asymmetrische Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern wird durch die aktuellen Geschehnisse nicht gelindert.