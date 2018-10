16. Oktober 2018, 18:37 Uhr Nach Wiedereinzug Mitgliederzuwachs bei FDP

Nach dem Wahlergebnis von 5,1 Prozent und dem damit sicheren Einzug der FDP in den Landtag kann die Partei einen sprunghaften Mitgliederzuwachs verzeichnen. "Die FDP Bayern ist in den letzten 48 Stunden um rund 100 Neumitglieder gewachsen", teilte Daniel Föst, der Landesvorsitzende der FDP in Bayern, mit. Schon das ganze Jahr über, so betonte Föst in München, habe die Partei starke Zuwächse verzeichnet. Dieser Trend habe sich in den letzten 48 Stunden nach der Landtagswahl allerdings noch einmal zusätzlich verstärkt.