4. August 2019, 18:37 Uhr Nach Gesetzeszustimmung Katholiken fordern mehr Geld für Kita-Qualität

Der Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern verlangt vom Freistaat mehr Geld für die Qualitätsentwicklung in Kitas. Rund 860 Millionen Euro flössen aus dem Fördertopf des Gute-Kita-Gesetzes bis 2022 in den Staatshaushalt, teilte der Verband am Wochenende in München mit. Bayern investiere den Löwenanteil dieser Mittel in den Elternbeitragszuschuss, allein für 2019 und 2020 seien dafür 767 Millionen Euro eingeplant. Für die Qualitätsentwicklung habe man dagegen im gleichen Zeitraum nur weniger als 100 Millionen Euro vorgesehen. Der Verband spricht von einem "Ungleichgewicht". Die Staatsregierung solle mehr Mittel aufbringen, um beispielsweise Fachkräfte zu gewinnen. Der Kitaverband äußerte sich anlässlich der Billigung des Vertrags zum Gute-Kita-Gesetz durch das bayerische Kabinett. Ziel des Gesetzes ist es, die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung bundesweit weiterzuentwickeln und die Teilhabe an der Kindertagesbetreuung zu verbessern.