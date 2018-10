18. Oktober 2018, 18:22 Uhr Nach "Fabienne" Ministerium verspricht Hilfe für Sturmopfer

Das bayerische Finanzministerium will Bürgern helfen, deren Häuser Ende September vom Sturmtief Fabienne beschädigt wurden. Das Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, dass es Unterstützungsmöglichkeiten über die Förderprogramme im Bereich ländliche Entwicklung prüfe. Darüber hinaus stünden den Betroffenen steuerliche Erleichterungen zur Verfügung, "die auch nach anderen Naturkatastrophen vergleichbaren Ausmaßes gewährt wurden". So könnten im Einzelfall Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben und Vorauszahlungen gestreckt werden. Auch Sonderabschreibungen seien möglich, wenn Hausrat und Kleidung in größerem Umfang wiederbeschafft werden müssen.

Der Bürgermeister der oberfränkischen Gemeinde Burgwindheim hatte am Mittwoch im Fränkischen Tag und dem Bayerischen Rundfunk beklagt, dass die Geschädigten von der Politik allein gelassen würden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe ihm vor der Wahl versprochen, zu helfen. Bisher gebe es aber keinen Topf für Beihilfezahlungen. In der Vergangenheit hat der Freistaat nach Unwettern in einigen Fällen Soforthilfen in Form von Barzahlungen gewährt, etwa 2015 nach einem Wirbelsturm in Augsburg.