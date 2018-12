16. Dezember 2018, 18:46 Uhr Nach dem Brand in Malibu Schneller Ersatz für Gottschalks Orden

Söder bietet dem Showmaster eine neuerliche Verleihung in der Staatskanzlei an

Die Staatskanzlei hat sofort reagiert und schnelle Hilfe zugesagt: Showmaster Thomas Gottschalk erhält Ersatz für den Bayerischen Verdienstorden, der während der verheerenden Waldbrände in Kalifornien im November im Safe seiner niederbrennenden Villa in Malibu verglüht ist. Gottschalk hat in einem Leserbrief, der am Samstag im Spiegel erschienen ist, von dem Verlust berichtet. "Natürlich bekommt Herr Gottschalk seinen Orden samt Urkunde wieder", kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch am gleichen Tag in München an. Gottschalk hatte den Orden 2001 erhalten.