Der mutmaßliche Täter, der am vergangenen Donnerstag einen Mann in Passau niedergestochen hatte, ist gefasst. Ein 26-Jähriger hat sich am Samstagmorgen bei der Polizei im hessischen Wiesbaden gestellt und wurde sofort festgenommen. Er gilt als tatverdächtig und wurde noch am selben Tag nach Passau überstellt, wo ein Richter am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes erlassen hat.

Ein 33-jähriger Mann war am Donnerstag in der Innenstadt von Passau mit einer schweren Stichverletzung gefunden worden. Ein Notarzt hatte vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben. Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Hintergrund sind laut Polizei persönliche Streitigkeiten zwischen den Männern. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass "zwischen den beiden Männern seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme bestanden" hätten, wie es in einer Mitteilung hieß. Der genaue Tathergang ist bislang noch unklar. Der Fundort des Mannes sei nicht der Tatort, teilte die Polizei mit.