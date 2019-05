9. Mai 2019, 18:41 Uhr Nach Antragsstopp Städte fordern mehr Geld für digitale Schule

Die Städte machen in Sachen digitale Schule weiter Druck auf die Staatsregierung. "Das digitale Klassenzimmer ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen, damit alle Kinder in allen Regionen gleiche Bildungschancen haben", sagte der Chef des bayerischen Städtetags und Augsburger OB, Kurt Gribl (CSU). "So lautete im letzten Sommer der Konsens." Es gehe nicht an, dass der Freistaat nun seine Förderung einstelle. Damit drohe die Initiative wirkungslos zu verpuffen. Gribl sprach von einem "fatalen Signal". Wegen des Förderstopps müssten viele Kommunen Ausschreibungen für die Digitalisierung ihrer Schulen stoppen. Dabei habe die Staatsregierung ein mehrjähriges Programm versprochen. Die Staatsregierung hatte im Nachtragshaushalt 2018 insgesamt 40 Millionen Euro für die digitale Schule bereitgestellt und für 2019/2020 weitere 172,5 Millionen angekündigt. Kürzlich verfügte das Kultusministerium den Antragsstopp, weil das Programm "ausfinanziert" sei. Schulminister Michael Piazolo (FW) nannte die Proteste "Sturm im Wasserglas". Gribl will nun wissen, ob die insgesamt angekündigten 212,5 Millionen Euro bereits ausgegeben wurden oder ob sich die Staatsregierung mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes für die Schulen möglichst viel Geld sparen will.