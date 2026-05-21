Bei einem Verkauf über Kleinanzeige ist ein Mann in seiner Wohnung im oberbayerischen Murnau von einem angeblichen Käufer schwer verletzt worden. Statt Geld habe der Unbekannte eine Schusswaffe gezogen und sein Opfer mit Schlägen erheblich am Kopf verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Anschließend sei er mit erbeuteten Wertgegenständen geflüchtet. Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete eine Großfahndung in Murnau und Umgebung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Der Unbekannte dürfte bewaffnet sein, warnte die Behörde. Worum es bei dem Verkauf ging, wollte die Polizei nicht sagen. Der Täter habe aber Kaufinteresse vorgetäuscht und sei deshalb auch in den Wohnräumen des Verkäufers gewesen.