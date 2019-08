Die CSU will nach den Worten ihres Generalsekretärs Markus Blume die Parteizentrale ökologisch umbauen. "Wir sind gerade dabei, die CSU-Landesleitung klimaneutral zu machen", sagte Blume der Augsburger Allgemeinen. Daran hänge viel, "angefangen von Druckerei und Druckprodukten, von Heizung, Fahrten, die nicht vermeidbar sind, und so weiter". Man überlege auch, künftig Werbekugelschreiber aus Holz statt aus Plastik zu verwenden. Man setze zwar schon seit Jahren auf Elektrofahrzeuge, aber das reiche natürlich nicht, um klimaneutral zu sein. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage, dass man an Kompensationsmechanismen denke, da auf konventionellem Wege eine Reduzierung auf "null Emission" nicht erreichbar sei. Die CSU war 2016 in die neuen Büroräume der Parteizentrale mit Glasfassaden im Münchner Norden umgezogen.