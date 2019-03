10. März 2019, 17:47 Uhr Wetter Bäume blockieren S-Bahnen

Sturmtief "Eberhard" wirbelt auch im Münchner Umland, an mehreren Orten stürzten Bäume ins Gleis.

Stürmische Böen haben auch in München für ein ungemütliches Wochenende gesorgt und zu Behinderungen im Zugverkehr geführt.

Zwischen Markt Schwaben und Erding etwa fiel ein Baum auf die Schienen, die Strecke musste gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Zwischen Aying und Kreuzstraße hängt derzeit ein Baum in der Oberleitung und blockiert den S-Bahnverkehr. Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen kommt es ebenfalls zu Störungen (mehr zur aktuellen Betriebslage).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Teile Bayerns Unwetterwarnungen ausgesprochen. Es sei mit Orkanböen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Auf Alpengipfeln und im Bayerischen Wald rechnen die Wetterexperten mit bis zu 140 Kilometer pro Stunde starken Winden. Vor allem in Franken soll es auch Gewitter geben, am Montag sind diese dann in ganz Bayern möglich. Neben dem Sturm bereitet Starkregen mancherorts Probleme. So sollen im Allgäu laut DWD bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

In der neuen Woche lässt der Wind etwas nach, dafür fallen die Temperaturen und es ist in der Nacht zu Montag mit Glätte und Neuschnee zu rechnen. Im Norden Bayerns fällt die Schneefallgrenze auf 600 Meter, im Süden könnte es bis in Lagen auf 800 Metern Höhe weiße Flocken geben. Im Lauf des Tages sollen selbst in niederen Lagen bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, im südlichen Alpenvorland ist mehr als die doppelte Menge möglich. Im Allgäuer Hochgebirge rechnen die Wetterexperten mit bis 20 Zentimeter Neuschnee sowie mit Verwehungen.