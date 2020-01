Als neue "Hygiene-Wächter" wurden sie bezeichnet oder als die "Ekel-Skandal-Spezialisten". Offiziell heißt die 2018 in Kulmbach eingeweihte, neue Behörde "Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen" (KBLV). Sie wurde als Reaktion auf den Lebensmittelskandal um salmonellenverseuchte Eier bei Bayern-Ei gegründet. Großbetriebe werden seitdem nicht mehr von den Landratsämtern, sondern von der KBLV kontrolliert. Einen "Quantensprung", nannte das die damalige Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU).

"Nichtig" nennt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) zwei Jahre später die Rechtsgrundlage, auf der die KBLV fußt. Die Verordnung, in der die Zuständigkeiten der KBLV geregelt sind, sei wegen "Verstoßes gegen höherrangiges Recht" nicht gültig. So steht es in einem noch nicht veröffentlichten Beschluss des Gerichts, über den zuerst der BR berichtete und der auch der SZ vorliegt. Was dies nun bedeutet? Anwälte nennen die Entscheidung einen "Paukenschlag" und sprechen von einer nun drohenden Krise der Lebensmittelüberwachung. "Für Großbetriebe existiert derzeit keine belastbare Überwachungsstruktur", sagt etwa Markus Kraus, Anwalt für Lebensmittelrecht und Vertreter einiger Betriebe, die gegen den Freistaat geklagt haben. Die Opposition wirft der Staatsregierung "Pfusch" und "handwerkliche Fehler" vor. Das Umweltministerium dagegen kündigt zwar rechtliche Nachbesserungen an, meint aber, die KBLV könne weiter agieren wie bisher.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit, der schon seit 2018 geführt wird. Damals hatten mehrere Betriebe vor dem Verwaltungsgericht Regensburg erfolgreich gegen die Bescheide der KBLV geklagt und damit dagegen, dass die neue Behörde für sie zuständig sein sollte - und nicht wie zuvor die Landratsämter. Auch die Firma "Wiesenhof" war unter ihnen. Das Gericht erklärte die Bescheide für nicht gültig, weil sie gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstoßen hätten. Die Kriterien, nach denen ein Betrieb als Großbetrieb gilt und damit in die Zuständigkeit der KBLV fällt, waren dem Gericht zu schwammig. Der Freistaat legte daraufhin gegen das Urteil Berufung beim Bayerischen VGH ein. Gleichzeitig änderte er die kritisierte Vorschrift. Das aber reichte dem VGH nicht aus, der den gesamten Paragrafen für nichtig erklärte, auf dem die neue Behörde fußt. Zudem bemängelt das Gericht, dass der Landtag beteiligt hätte werden müssen.

Als Konsequenz werden die vierzehn Betriebe, die geklagt haben, nicht mehr von der Spezialbehörde KBLV, sondern von den Landratsämtern betreut. Eine Praxis, die der Bayerische Oberste Rechnungshof als eine Ursache für die Lebensmittelskandale ansieht. Die Konsequenzen aber seien noch weitreichender, sagt Anwalt Kraus, da "alle Kontrollmaßnahmen der KBLV unter Verweis auf ihre Unzuständigkeit anfechtbar" seien. Zwar kam es zu keinem Urteil, weil der Freistaat seine Bescheide zurückzog, trotzdem seien die Aussagen der Richter für weitere Verfahren maßgeblich.

"Unternehmen, die gefährliche Lebensmittelskandale zu verantworten haben, können sich jetzt die Hände reiben", sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn. Die Abgeordnete Rosi Steinberger von den Grünen fordert einen Bericht der Staatsregierung und die Einschaltung des Rechnungshofes. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wird von der Opposition aufgefordert, die angesprochenen Mängel schnell zu lösen. Aus dem Umweltministerium kommt der Hinweis, dass die Äußerungen des VGH rechtlich nicht bindend seien. Auch weiterhin sei die KBLV deshalb für die knapp 600 Großbetriebe in Bayern zuständig. Trotzdem will das Ministerium nacharbeiten, nicht in Form einer gesetzlichen Grundlage, wie es der VGH vorschlage, sondern mittels einer Anpassung der Verordnung. Der Landtag soll dabei nicht beteiligt werden. Das dürfte die Opposition verärgern. Anwalt Kraus findet es fraglich, ob der Vorschlag des Ministeriums "einer verfassungsmäßigen Prüfung stand hält".