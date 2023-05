Andreas Scheuer (CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, kommt als Zeuge zum Untersuchungsausschuss Stammstrecke in den bayerischen Landtag.

Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wehrt im U-Ausschuss alle Vorwürfe rund um das Milliardendesaster bei der Münchner S-Bahn beinahe trotzig ab. Mit Vorgängen, bei denen sein Name auftaucht, habe er nichts zu tun gehabt. Einmal aber erinnert sich Scheuer auf den Cent genau.

Von Klaus Ott

Andreas Scheuer hat viel Sonne nach München mitgebracht an diesem Montag. Scheuer-Wetter sozusagen. Auf Twitter hat der CSU-Politiker mal gedichtet: "Wenn die Sonne lacht, hat's die Union gemacht. Bei Regen, Eis und Schnee waren's Sozis, Grüne und FDP." Was aber vermutlich nicht so ganz ernst gemeint gewesen war; ganz anders als jetzt der Termin im Landtag.