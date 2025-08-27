Nach langjährigem Strafprozess Justizopfer Manfred Genditzki wird von seiner Anwältin verklagt 27. August 2025, 16:22 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Manfred Genditzki saß dreizehneinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun musste er wieder vor Gericht erscheinen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der heute 65-Jährige saß mehr als 13 Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun fordert seine ehemalige Verteidigerin 30 000 Euro von ihm. Sie hatte sich neben Regina Rick für Genditzkis Freilassung eingesetzt – bis sich die Parteien überworfen haben.

Von Linus Freymark

