Zum Hauptinhalt springen

Nach langjährigem StrafprozessJustizopfer Manfred Genditzki wird von seiner Anwältin verklagt

Lesezeit: 3 Min.

Manfred Genditzki saß dreizehneinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun musste er wieder vor Gericht erscheinen.
Manfred Genditzki saß dreizehneinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun musste er wieder vor Gericht erscheinen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der heute 65-Jährige saß mehr als 13 Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun fordert seine ehemalige Verteidigerin 30 000 Euro von ihm. Sie hatte sich neben Regina Rick für Genditzkis Freilassung eingesetzt – bis sich die Parteien überworfen haben.

Von Linus Freymark

Manfred Genditzki hat seine Brille vor sich auf den Tisch gelegt, die Hände hat er daneben verschränkt. Im weiß-blau gestreiften Hemd sitzt er da und nickt, wenn seine Anwältin Regina Rick etwas sagt. Wenn die Frau auf der anderen Seite des Gerichtssaals spricht, schüttelt er immer wieder den Kopf.

Zur SZ-Startseite

Migration
:Zehn Jahre Flüchtlingskrise: Ein ikonisches Foto und seine Geschichte

Dutzende Menschen ziehen in einem Zug über eine Wiese bei Wegscheid, vorneweg fährt ein Polizeiauto. Ein Treffen mit dem Fotografen und ein Blick von heute.

SZ PlusVon Andreas Glas

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite