Manfred Genditzki hat seine Brille vor sich auf den Tisch gelegt, die Hände hat er daneben verschränkt. Im weiß-blau gestreiften Hemd sitzt er da und nickt, wenn seine Anwältin Regina Rick etwas sagt. Wenn die Frau auf der anderen Seite des Gerichtssaals spricht, schüttelt er immer wieder den Kopf.
Nach langjährigem StrafprozessJustizopfer Manfred Genditzki wird von seiner Anwältin verklagt
Lesezeit: 3 Min.
Der heute 65-Jährige saß mehr als 13 Jahre unschuldig im Gefängnis. Nun fordert seine ehemalige Verteidigerin 30 000 Euro von ihm. Sie hatte sich neben Regina Rick für Genditzkis Freilassung eingesetzt – bis sich die Parteien überworfen haben.
Von Linus Freymark
