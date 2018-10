7. Oktober 2018, 18:48 Uhr München Fördergeld für Geburtshilfe

Die bayerische Landesregierung hat ein Geburtshilfe-Förderprogramm in Höhe von 30 Millionen Euro gestartet. Das "Zukunftsprogramm Geburtshilfe" soll Kommunen dabei unterstützen, die wohnortnahe Geburtshilfe zu erhalten, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag in München mit. Landkreise und kreisfreie Städte erhalten für jedes 2018 geborene Kind eine Förderung von 40 Euro. Dieses Geld könnten sie für Maßnahmen zur Verbesserung der Hebammenversorgung in Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung einsetzen. Der zweite Schwerpunkt sei ein Strukturförderprogramm für Geburtshilfeabteilungen im ländlichen Raum. Dieses Geld soll 2019 für Defizite ausgezahlt werden, die dort 2018 entstehen.