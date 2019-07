7. Juli 2019, 18:54 Uhr München Fahrverbote hatten keine Auswirkungen

In Tirol waren die zusätzlich verhängten Fahrverbote für Ausweichstrecken am Wochenende bei Reutte und Kufstein zwar in Kraft. Aber der Verkehr floß so flüssig, dass die österreichische Polizei bis Sonntag keine Probleme meldete. "Die Verkehrssituation ist bis auf zwei Hotspots relativ entspannt", sagte ein Beamter der Landesverkehrsabteilung Tirol. Autofahrer hätten keinen Anlass gehabt, Ausweichstrecken zu suchen. Tirol hatte vor zwei Wochen in der Region Innsbruck am Wochenende erstmals Ausweichrouten für den Transitverkehr gesperrt. Damit sollen umliegende Dörfer vor befürchteten Blechlawinen bewahrt werden. Am ersten Wochenende waren rund 1000 Fahrer auf die Autobahn zurückdirigiert worden. Zu diesem Wochenende waren die Fahrverbote auf Kufstein und Reutte ausgeweitet worden. Die Maßnahmen gelten an den Wochenenden bis zum 15. September. Deutsche Politiker haben das scharf kritisiert.