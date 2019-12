Am letzten Samstag vor Weihnachten haben die Umsätze in den bayerischen Geschäften nach Verbandsangaben zwar angezogen, zufrieden ist der Einzelhandel aber nicht. "Das bislang eher schleppende Weihnachtsgeschäft hat auch durch den heutigen vierten Adventssamstag nicht den erhofften kräftigen Schub bekommen", teilte Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern (HBE) mit. Die Geschäfte seien zwar voll gewesen, doch noch immer hielten sich viele Kunden beim Kaufen eher zurück - "sie informieren sich und vergleichen die Preise", sagte er. Der Handel hofft nun auf den Montag und dass "aus Schaukunden endlich Kaufkunden werden". Dann könnten die Weihnachtsumsätze aus dem Vorjahr in Höhe von 13,7 Milliarden Euro möglicherweise noch erreicht werden. Die Online-Umsätze im Weihnachtsgeschäft werden laut des Verbandes mit knapp 2,3 Milliarden Euro dagegen auf Rekordhöhe steigen.