16. Dezember 2018, 18:46 Uhr München Blitzer bringen hohe Erlöse

Blitzer haben den bayerischen Städten dieses Jahr schon mehrere Millionen Euro eingebracht. Laut Umfrage der Nachrichtenagentur dpa hat allein Regensburg 2018 dadurch mehr als 1,4 Millionen Euro Einnahmen erzielt. Die Stadt blitzt besonders häufig. Mobile Blitzer seien "sehr erfolgreich", bestätigt Alexander Stumpf von der Stadt München. Nur bis Ende September belaufe sich der diesjährige Erlös der Landeshauptstadt bereits auf knapp 1,5 Millionen Euro. Wären da nicht die hohen Kosten: In der selben Zeit hat München 1,2 Millionen für Personal und Wartung ausgegeben. Auch Nürnberg hat vergangenes Jahr mehr als eine Million Euro in die Radarkontrollen investiert und etwa ebenso viel Gewinn erzielt. Augsburg hat dieses Jahr etwa 890 000 Euro eingenommen, Würzburg will bis Jahresende ein weiteres Messgerät kaufen. Das kostet zwar mehr als 172 000 Euro, aber die Investition dürfte sich lohnen.