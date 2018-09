2. September 2018, 18:55 Uhr München Beratung für Aussteiger

Der bayerische Verfassungsschutz steht einer Online-Beratung für potenzielle Aussteiger aus der extremistischen Szene offen gegenüber, will aber Erfahrungen anderer Länder abwarten. Durch eine quasi 24-Stunden-Erreichbarkeit der Betreuer gewährleiste das staatliche bayerische Aussteigerprogramm Szeneaussteigern eine intensive persönliche Beratung und Betreuung, erklärte ein Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz in München. "Dies kann durch eine Online-Beratung nicht ersetzt, aber möglicherweise ergänzt werden." Der Verfassungsschutz in Niedersachsen will in seinem Aussteigerprogramm "Aktion Neustart" auch eine Online-Beratung anbieten. Das Programm vor allem für Menschen, die aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen wollen, gibt es in Bayern seit 2001. Seither wollten 235 Menschen das Angebot nutzen, davon haben den Angaben nach 108 den Ausstieg aus der Szene erfolgreich abgeschlossen. 98 Personen waren nicht geeignet, 18 Personen brachen das Programm ab. Elf Menschen sind derzeit im Aussteigerprogramm.