Nach jahrelangem Boom sehen Bayerns Baufirmen schlechtere Zeiten auf sich zukommen. Zwar ist die Baubranche derzeit noch gut ausgelastet, doch die Erwartungen für das kommende Jahr sind trüber. Das sagte am Mittwoch Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands der Bauinnungen. Weniger als die Hälfte von 400 befragten Bauunternehmen erwartet auch 2020 noch gute Umsätze. In diesem Jahr werde es noch ein starkes Plus geben, aber im kommenden Jahr werde das Wachstum am Bau nachlassen, sagte Schubert-Raab in München.

Für die Bürger bedeutet das unter anderem, dass der Wohnraum in den Großstädten aller Voraussicht nach knapp und teuer bleiben wird. Von Januar bis Ende Juli ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Bayern bereits um fast vier Prozent zurückgegangen - in den Großstädten lag das Minus sogar bei 30 Prozent, wie aus den Daten des statistischen Landesamts hervorgeht.