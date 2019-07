28. Juli 2019, 18:41 Uhr München Arbeitslosenzahl steigt

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist im Juli nach Einschätzung eines Experten leicht gestiegen. "Ich rechne damit, dass wir saisonbedingt über die Schwelle von 200 000 Arbeitslosen kommen", sagte ein Fachmann aus dem Arbeitsministerium in München. Grund sei, dass sich alljährlich viele Auszubildende nach Ende der Lehrzeit oder des Sommersemesters arbeitslos melden. Aber auch die sich abkühlende Konjunktur mache sich inzwischen bemerkbar. Die offiziellen Arbeitsmarktdaten will die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch bekanntgeben. Im Juni waren im Freistaat 197 500 Menschen ohne Job. Das war der niedrigste Wert für einen Juni seit dem Jahr 1991. Die Quote lag bei 2,6 Prozent.