Ein dreijähriges Mädchen ist in Bayern von einem Traktor überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte der Traktorfahrer bei dem Unglück im nördlichen Landkreis Mühldorf, das bereits am Freitag stattfand, das Kleinkind beim Rangieren übersehen und es versehentlich überfahren. Das Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können, hieß es.

Zur exakten Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachten in Auftrag gegeben. Nähere Angaben zum genauen Unfallort und zur Identität des Kindes sowie des Unfallfahrers machte die Polizei zunächst nicht, wohl aus Rücksicht auf die Familie.

Mitte Juli hatte ein ähnlicher Fall die Bürger in der Oberallgäuer Gemeinde Balderschwang schockiert. Dort waren vier Buben und Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren auf einem Waldweg mit einem Traktor unterwegs. Während der Fahrt wurden plötzlich ein zehnjähriger Bub und ein 13-jähriges Mädchen aus dem Ladekorb geschleudert. Der junge Fahrer konnte das Gefährt offenbar nicht mehr anhalten. Der Traktor überrollte die Kinder. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starben.